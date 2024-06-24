500 دولار أمريكي إلى ين ياباني

تحويل USD إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

500 usd
79,888 jpy

$1.000 USD = ¥159.8 JPY

Mid-market exchange rate at 01:31
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8260.968116.57710.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ين ياباني
1 USD١٥٩٫٧٧٥٠٠ JPY
5 USD٧٩٨٫٨٧٥٠٠ JPY
10 USD١٬٥٩٧٫٧٥٠٠٠ JPY
20 USD٣٬١٩٥٫٥٠٠٠٠ JPY
50 USD٧٬٩٨٨٫٧٥٠٠٠ JPY
100 USD١٥٬٩٧٧٫٥٠٠٠٠ JPY
250 USD٣٩٬٩٤٣٫٧٥٠٠٠ JPY
500 USD٧٩٬٨٨٧٫٥٠٠٠٠ JPY
1000 USD١٥٩٬٧٧٥٫٠٠٠٠٠ JPY
2000 USD٣١٩٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ JPY
5000 USD٧٩٨٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ JPY
10000 USD١٬٥٩٧٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / دولار أمريكي
100 JPY٠٫٦٢٥٨٨ USD
1000 JPY٦٫٢٥٨٨٠ USD
1500 JPY٩٫٣٨٨٢٠ USD
2000 JPY١٢٫٥١٧٦٠ USD
3000 JPY١٨٫٧٧٦٤٠ USD
5000 JPY٣١٫٢٩٤٠٠ USD
5400 JPY٣٣٫٧٩٧٥٢ USD
10000 JPY٦٢٫٥٨٨٠٠ USD
15000 JPY٩٣٫٨٨٢٠٠ USD
20000 JPY١٢٥٫١٧٦٠٠ USD
25000 JPY١٥٦٫٤٧٠٠٠ USD
30000 JPY١٨٧٫٧٦٤٠٠ USD