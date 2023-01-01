وون كوري جنوبي إلى جنيه إسترليني

تحويل KRW إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٠٫٦١ gbp

1.00000 KRW = 0.00061 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:42 UTC
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KRW إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066888.68791.436391.658840.9637518.3059
1GBP1.1534711.2305102.2971.656811.913391.1116621.1149
1USD0.93740.812678183.13451.346451.554970.903417.1596
1INR0.01127550.009775460.012028710.0161960.01870420.01086670.206408

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه استرليني
1 KRW0.00061 GBP
5 KRW0.00303 GBP
10 KRW0.00607 GBP
20 KRW0.01213 GBP
50 KRW0.03033 GBP
100 KRW0.06066 GBP
250 KRW0.15165 GBP
500 KRW0.30330 GBP
1000 KRW0.60659 GBP
2000 KRW1.21319 GBP
5000 KRW3.03297 GBP
10000 KRW6.06594 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / وون كوريا الجنوبية
1 GBP1648.55000 KRW
5 GBP8242.75000 KRW
10 GBP16485.50000 KRW
20 GBP32971.00000 KRW
50 GBP82427.50000 KRW
100 GBP164855.00000 KRW
250 GBP412137.50000 KRW
500 GBP824275.00000 KRW
1000 GBP1648550.00000 KRW
2000 GBP3297100.00000 KRW
5000 GBP8242750.00000 KRW
10000 GBP16485500.00000 KRW