شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه إسترليني

تحويل ILS إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
213.41 gbp

1.00000 ILS = 0.21341 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:56 UTC
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ILS إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.61631.439151.66160.963118.316
1GBP1.1523411.2284102.1171.65841.914741.1098221.1064
1USD0.93810.814067183.12971.350051.558720.903517.182
1INR0.01128460.009792730.012029410.01624030.01875050.01086860.206689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه استرليني
1 ILS0.21341 GBP
5 ILS1.06704 GBP
10 ILS2.13408 GBP
20 ILS4.26816 GBP
50 ILS10.67040 GBP
100 ILS21.34080 GBP
250 ILS53.35200 GBP
500 ILS106.70400 GBP
1000 ILS213.40800 GBP
2000 ILS426.81600 GBP
5000 ILS1067.04000 GBP
10000 ILS2134.08000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Israeli New Sheqel
1 GBP4.68585 ILS
5 GBP23.42925 ILS
10 GBP46.85850 ILS
20 GBP93.71700 ILS
50 GBP234.29250 ILS
100 GBP468.58500 ILS
250 GBP1171.46250 ILS
500 GBP2342.92500 ILS
1000 GBP4685.85000 ILS
2000 GBP9371.70000 ILS
5000 GBP23429.25000 ILS
10000 GBP46858.50000 ILS