دولار نيوزيلندي إلى جنيه إسترليني

تحويل NZD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٤٨٢٫١٧ gbp

1.00000 NZD = 0.48217 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه استرليني
1 NZD0.48217 GBP
5 NZD2.41086 GBP
10 NZD4.82172 GBP
20 NZD9.64344 GBP
50 NZD24.10860 GBP
100 NZD48.21720 GBP
250 NZD120.54300 GBP
500 NZD241.08600 GBP
1000 NZD482.17200 GBP
2000 NZD964.34400 GBP
5000 NZD2410.86000 GBP
10000 NZD4821.72000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار نيوزيلندي
1 GBP2.07395 NZD
5 GBP10.36975 NZD
10 GBP20.73950 NZD
20 GBP41.47900 NZD
50 GBP103.69750 NZD
100 GBP207.39500 NZD
250 GBP518.48750 NZD
500 GBP1036.97500 NZD
1000 GBP2073.95000 NZD
2000 GBP4147.90000 NZD
5000 GBP10369.75000 NZD
10000 GBP20739.50000 NZD