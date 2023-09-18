جنيه إسترليني إلى دولار أسترالي

تحويل GBP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٬٩١٧٫١٧ aud

1.00000 GBP = 1.91717 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:45 UTC
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GBP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957418.2113
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917171.1086221.0883
1USD0.940350.812084182.9251.348451.55690.9002517.1255
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877490.01085620.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أسترالي
1 GBP1.91717 AUD
5 GBP9.58585 AUD
10 GBP19.17170 AUD
20 GBP38.34340 AUD
50 GBP95.85850 AUD
100 GBP191.71700 AUD
250 GBP479.29250 AUD
500 GBP958.58500 AUD
1000 GBP1917.17000 AUD
2000 GBP3834.34000 AUD
5000 GBP9585.85000 AUD
10000 GBP19171.70000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه استرليني
1 AUD0.52160 GBP
5 AUD2.60800 GBP
10 AUD5.21601 GBP
20 AUD10.43202 GBP
50 AUD26.08005 GBP
100 AUD52.16010 GBP
250 AUD130.40025 GBP
500 AUD260.80050 GBP
1000 AUD521.60100 GBP
2000 AUD1043.20200 GBP
5000 AUD2608.00500 GBP
10000 AUD5216.01000 GBP