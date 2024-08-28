ليرة تركية إلى دولار أسترالي

تحويل TRY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
42.86 aud

TL1.000 TRY = A$0.04286 AUD

Mid-market exchange rate at 01:29
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TRY إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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AUD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.89493.8021.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.891111.2441.7824.86864.541
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أسترالي
1 TRY٠٫٠٤٢٨٦ AUD
5 TRY٠٫٢١٤٣٢ AUD
10 TRY٠٫٤٢٨٦٤ AUD
20 TRY٠٫٨٥٧٢٨ AUD
50 TRY٢٫١٤٣٢٠ AUD
100 TRY٤٫٢٨٦٤٠ AUD
250 TRY١٠٫٧١٦٠٠ AUD
500 TRY٢١٫٤٣٢٠٠ AUD
1000 TRY٤٢٫٨٦٤٠٠ AUD
2000 TRY٨٥٫٧٢٨٠٠ AUD
5000 TRY٢١٤٫٣٢٠٠٠ AUD
10000 TRY٤٢٨٫٦٤٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / ليرة تركية
1 AUD٢٣٫٣٢٩٦٠ TRY
5 AUD١١٦٫٦٤٨٠٠ TRY
10 AUD٢٣٣٫٢٩٦٠٠ TRY
20 AUD٤٦٦٫٥٩٢٠٠ TRY
50 AUD١٬١٦٦٫٤٨٠٠٠ TRY
100 AUD٢٬٣٣٢٫٩٦٠٠٠ TRY
250 AUD٥٬٨٣٢٫٤٠٠٠٠ TRY
500 AUD١١٬٦٦٤٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 AUD٢٣٬٣٢٩٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 AUD٤٦٬٦٥٩٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 AUD١١٦٬٦٤٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 AUD٢٣٣٬٢٩٦٫٠٠٠٠٠ TRY