دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

تحويل AUD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٧٩٫٠٢ chf

1.00000 AUD = 0.57902 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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AUD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الفرنك السويسري
1 AUD0.57902 CHF
5 AUD2.89511 CHF
10 AUD5.79021 CHF
20 AUD11.58042 CHF
50 AUD28.95105 CHF
100 AUD57.90210 CHF
250 AUD144.75525 CHF
500 AUD289.51050 CHF
1000 AUD579.02100 CHF
2000 AUD1158.04200 CHF
5000 AUD2895.10500 CHF
10000 AUD5790.21000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أسترالي
1 CHF1.72705 AUD
5 CHF8.63525 AUD
10 CHF17.27050 AUD
20 CHF34.54100 AUD
50 CHF86.35250 AUD
100 CHF172.70500 AUD
250 CHF431.76250 AUD
500 CHF863.52500 AUD
1000 CHF1727.05000 AUD
2000 CHF3454.10000 AUD
5000 CHF8635.25000 AUD
10000 CHF17270.50000 AUD