ليف بلغاري إلى فرنك سويسري

تحويل BGN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
489.42 chf

1.00000 BGN = 0.48942 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:57 UTC
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BGN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37831.434891.660370.9574518.2179
1GBP1.1582111.2318102.361.661881.923031.1089321.0999
1USD0.940250.81182183.09751.349151.561160.900117.1293
1INR0.0113150.009769490.012034110.01623570.01878710.01083190.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / الفرنك السويسري
1 BGN0.48942 CHF
5 BGN2.44712 CHF
10 BGN4.89424 CHF
20 BGN9.78848 CHF
50 BGN24.47120 CHF
100 BGN48.94240 CHF
250 BGN122.35600 CHF
500 BGN244.71200 CHF
1000 BGN489.42400 CHF
2000 BGN978.84800 CHF
5000 BGN2447.12000 CHF
10000 BGN4894.24000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / لياف بلغاري
1 CHF2.04322 BGN
5 CHF10.21610 BGN
10 CHF20.43220 BGN
20 CHF40.86440 BGN
50 CHF102.16100 BGN
100 CHF204.32200 BGN
250 CHF510.80500 BGN
500 CHF1021.61000 BGN
1000 CHF2043.22000 BGN
2000 CHF4086.44000 BGN
5000 CHF10216.10000 BGN
10000 CHF20432.20000 BGN