5 فرنك سويسري إلى ليف بلغاري

تحويل CHF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

5 chf
10.37 bgn

1.00000 CHF = 2.07344 BGN

Mid-market exchange rate at 09:24
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927550.79605283.37741.35821.51469144.3751.62734
1 EUR1.078110.8582589.88921.464281.63299155.6651.75443
1 GBP1.25621.165161104.7391.706171.90276181.3642.04426
1 INR0.01199370.01112480.0095475710.01628980.01816671.731580.0195178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / لياف بلغاري
1 CHF2.07344 BGN
5 CHF10.36720 BGN
10 CHF20.73440 BGN
20 CHF41.46880 BGN
50 CHF103.67200 BGN
100 CHF207.34400 BGN
250 CHF518.36000 BGN
500 CHF1036.72000 BGN
1000 CHF2073.44000 BGN
2000 CHF4146.88000 BGN
5000 CHF10367.20000 BGN
10000 CHF20734.40000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الفرنك السويسري
1 BGN0.48229 CHF
5 BGN2.41146 CHF
10 BGN4.82291 CHF
20 BGN9.64582 CHF
50 BGN24.11455 CHF
100 BGN48.22910 CHF
250 BGN120.57275 CHF
500 BGN241.14550 CHF
1000 BGN482.29100 CHF
2000 BGN964.58200 CHF
5000 BGN2411.45500 CHF
10000 BGN4822.91000 CHF