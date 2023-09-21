شيكل إسرائيلي جديد إلى ليف بلغاري

تحويل ILS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٨١٫١٧ bgn

1.00000 ILS = 0.48117 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لياف بلغاري
1 ILS0.48117 BGN
5 ILS2.40587 BGN
10 ILS4.81174 BGN
20 ILS9.62348 BGN
50 ILS24.05870 BGN
100 ILS48.11740 BGN
250 ILS120.29350 BGN
500 ILS240.58700 BGN
1000 ILS481.17400 BGN
2000 ILS962.34800 BGN
5000 ILS2405.87000 BGN
10000 ILS4811.74000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Israeli New Sheqel
1 BGN2.07825 ILS
5 BGN10.39125 ILS
10 BGN20.78250 ILS
20 BGN41.56500 ILS
50 BGN103.91250 ILS
100 BGN207.82500 ILS
250 BGN519.56250 ILS
500 BGN1039.12500 ILS
1000 BGN2078.25000 ILS
2000 BGN4156.50000 ILS
5000 BGN10391.25000 ILS
10000 BGN20782.50000 ILS