كرونة نروجية إلى ليف بلغاري

تحويل NOK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
170.25 bgn

1.00000 NOK = 0.17025 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

NOK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.663260.9643518.3592
1GBP1.15311.22895102.1591.656321.917691.111921.1676
1USD0.93820.813703183.1271.347751.560430.9047517.2241
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621310.01877160.01088390.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / لياف بلغاري
1 NOK0.17025 BGN
5 NOK0.85124 BGN
10 NOK1.70247 BGN
20 NOK3.40494 BGN
50 NOK8.51235 BGN
100 NOK17.02470 BGN
250 NOK42.56175 BGN
500 NOK85.12350 BGN
1000 NOK170.24700 BGN
2000 NOK340.49400 BGN
5000 NOK851.23500 BGN
10000 NOK1702.47000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / كروني نرويجي
1 BGN5.87384 NOK
5 BGN29.36920 NOK
10 BGN58.73840 NOK
20 BGN117.47680 NOK
50 BGN293.69200 NOK
100 BGN587.38400 NOK
250 BGN1468.46000 NOK
500 BGN2936.92000 NOK
1000 BGN5873.84000 NOK
2000 BGN11747.68000 NOK
5000 BGN29369.20000 NOK
10000 BGN58738.40000 NOK