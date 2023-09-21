يوان صيني إلى ليف بلغاري

تحويل CNY إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
251.29 bgn

1.00000 CNY = 0.25129 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:56 UTC
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CNY إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لياف بلغاري
1 CNY0.25129 BGN
5 CNY1.25643 BGN
10 CNY2.51287 BGN
20 CNY5.02574 BGN
50 CNY12.56435 BGN
100 CNY25.12870 BGN
250 CNY62.82175 BGN
500 CNY125.64350 BGN
1000 CNY251.28700 BGN
2000 CNY502.57400 BGN
5000 CNY1256.43500 BGN
10000 CNY2512.87000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Chinese Yuan RMB
1 BGN3.97951 CNY
5 BGN19.89755 CNY
10 BGN39.79510 CNY
20 BGN79.59020 CNY
50 BGN198.97550 CNY
100 BGN397.95100 CNY
250 BGN994.87750 CNY
500 BGN1989.75500 CNY
1000 BGN3979.51000 CNY
2000 BGN7959.02000 CNY
5000 BGN19897.55000 CNY
10000 BGN39795.10000 CNY