دولار نيوزيلندي إلى ليف بلغاري

تحويل NZD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
1087.07 bgn

1.00000 NZD = 1.08707 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / لياف بلغاري
1 NZD1.08707 BGN
5 NZD5.43535 BGN
10 NZD10.87070 BGN
20 NZD21.74140 BGN
50 NZD54.35350 BGN
100 NZD108.70700 BGN
250 NZD271.76750 BGN
500 NZD543.53500 BGN
1000 NZD1087.07000 BGN
2000 NZD2174.14000 BGN
5000 NZD5435.35000 BGN
10000 NZD10870.70000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار نيوزيلندي
1 BGN0.91990 NZD
5 BGN4.59952 NZD
10 BGN9.19905 NZD
20 BGN18.39810 NZD
50 BGN45.99525 NZD
100 BGN91.99050 NZD
250 BGN229.97625 NZD
500 BGN459.95250 NZD
1000 BGN919.90500 NZD
2000 BGN1839.81000 NZD
5000 BGN4599.52500 NZD
10000 BGN9199.05000 NZD