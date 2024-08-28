ليرة تركية إلى ليف بلغاري

تحويل TRY إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
50.81 bgn

TL1.000 TRY = лв0.05081 BGN

Mid-market exchange rate at 01:30
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

TRY إلى BGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BGN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7971.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.919111.2521.7824.86864.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / لياف بلغاري
1 TRY٠٫٠٥٠٨١ BGN
5 TRY٠٫٢٥٤٠٣ BGN
10 TRY٠٫٥٠٨٠٦ BGN
20 TRY١٫٠١٦١٣ BGN
50 TRY٢٫٥٤٠٣٢ BGN
100 TRY٥٫٠٨٠٦٤ BGN
250 TRY١٢٫٧٠١٦٠ BGN
500 TRY٢٥٫٤٠٣٢٠ BGN
1000 TRY٥٠٫٨٠٦٤٠ BGN
2000 TRY١٠١٫٦١٢٨٠ BGN
5000 TRY٢٥٤٫٠٣٢٠٠ BGN
10000 TRY٥٠٨٫٠٦٤٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / ليرة تركية
1 BGN١٩٫٦٨٢٥٠ TRY
5 BGN٩٨٫٤١٢٥٠ TRY
10 BGN١٩٦٫٨٢٥٠٠ TRY
20 BGN٣٩٣٫٦٥٠٠٠ TRY
50 BGN٩٨٤٫١٢٥٠٠ TRY
100 BGN١٬٩٦٨٫٢٥٠٠٠ TRY
250 BGN٤٬٩٢٠٫٦٢٥٠٠ TRY
500 BGN٩٬٨٤١٫٢٥٠٠٠ TRY
1000 BGN١٩٬٦٨٢٫٥٠٠٠٠ TRY
2000 BGN٣٩٬٣٦٥٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 BGN٩٨٬٤١٢٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 BGN١٩٦٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ TRY