فورنت مجري إلى ليف بلغاري

تحويل HUF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٥٠٫٤٣ bgn

1.00000 HUF = 0.00504 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / لياف بلغاري
2000 HUF10.08536 BGN
5000 HUF25.21340 BGN
10000 HUF50.42680 BGN
15000 HUF75.64020 BGN
20000 HUF100.85360 BGN
30000 HUF151.28040 BGN
40000 HUF201.70720 BGN
50000 HUF252.13400 BGN
60000 HUF302.56080 BGN
100000 HUF504.26800 BGN
150000 HUF756.40200 BGN
200000 HUF1008.53600 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Hungarian Forint
1 BGN198.30700 HUF
5 BGN991.53500 HUF
10 BGN1983.07000 HUF
20 BGN3966.14000 HUF
50 BGN9915.35000 HUF
100 BGN19830.70000 HUF
250 BGN49576.75000 HUF
500 BGN99153.50000 HUF
1000 BGN198307.00000 HUF
2000 BGN396614.00000 HUF
5000 BGN991535.00000 HUF
10000 BGN1983070.00000 HUF