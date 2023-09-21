فورنت مجري إلى ليف بلغاري
تحويل HUF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليف بلغاري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / لياف بلغاري
|2000 HUF
|10.08536 BGN
|5000 HUF
|25.21340 BGN
|10000 HUF
|50.42680 BGN
|15000 HUF
|75.64020 BGN
|20000 HUF
|100.85360 BGN
|30000 HUF
|151.28040 BGN
|40000 HUF
|201.70720 BGN
|50000 HUF
|252.13400 BGN
|60000 HUF
|302.56080 BGN
|100000 HUF
|504.26800 BGN
|150000 HUF
|756.40200 BGN
|200000 HUF
|1008.53600 BGN
|معدلات التحويل لياف بلغاري / Hungarian Forint
|1 BGN
|198.30700 HUF
|5 BGN
|991.53500 HUF
|10 BGN
|1983.07000 HUF
|20 BGN
|3966.14000 HUF
|50 BGN
|9915.35000 HUF
|100 BGN
|19830.70000 HUF
|250 BGN
|49576.75000 HUF
|500 BGN
|99153.50000 HUF
|1000 BGN
|198307.00000 HUF
|2000 BGN
|396614.00000 HUF
|5000 BGN
|991535.00000 HUF
|10000 BGN
|1983070.00000 HUF