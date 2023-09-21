ريال برازيلي إلى ليف بلغاري

تحويل BRL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٣٧٦٫٨٠ bgn

1.00000 BRL = 0.37680 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:10 UTC
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BRL إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / لياف بلغاري
1 BRL0.37680 BGN
5 BRL1.88399 BGN
10 BRL3.76798 BGN
20 BRL7.53596 BGN
50 BRL18.83990 BGN
100 BRL37.67980 BGN
250 BRL94.19950 BGN
500 BRL188.39900 BGN
1000 BRL376.79800 BGN
2000 BRL753.59600 BGN
5000 BRL1883.99000 BGN
10000 BRL3767.98000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الريال البرازيلي
1 BGN2.65394 BRL
5 BGN13.26970 BRL
10 BGN26.53940 BRL
20 BGN53.07880 BRL
50 BGN132.69700 BRL
100 BGN265.39400 BRL
250 BGN663.48500 BRL
500 BGN1326.97000 BRL
1000 BGN2653.94000 BRL
2000 BGN5307.88000 BRL
5000 BGN13269.70000 BRL
10000 BGN26539.40000 BRL