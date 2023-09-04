1 ريال برازيلي إلى ليف بلغاري

تحويل BRL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 brl
0.37 bgn

1.00000 BRL = 0.36677 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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BRL إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077889.1311.464891.668160.9539518.3794
1GBP1.1687711.25975104.1781.712191.949781.1149521.4821
1USD0.92780.793808182.69721.359151.547750.885117.0527
1INR0.01121940.009598970.012092310.01643530.01871580.01070290.206206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / لياف بلغاري
1 BRL0.36677 BGN
5 BRL1.83385 BGN
10 BRL3.66769 BGN
20 BRL7.33538 BGN
50 BRL18.33845 BGN
100 BRL36.67690 BGN
250 BRL91.69225 BGN
500 BRL183.38450 BGN
1000 BRL366.76900 BGN
2000 BRL733.53800 BGN
5000 BRL1833.84500 BGN
10000 BRL3667.69000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الريال البرازيلي
1 BGN2.72651 BRL
5 BGN13.63255 BRL
10 BGN27.26510 BRL
20 BGN54.53020 BRL
50 BGN136.32550 BRL
100 BGN272.65100 BRL
250 BGN681.62750 BRL
500 BGN1363.25500 BRL
1000 BGN2726.51000 BRL
2000 BGN5453.02000 BRL
5000 BGN13632.55000 BRL
10000 BGN27265.10000 BRL