روبية هندية إلى ليف بلغاري

تحويل INR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٢١٫٨٤ bgn

1.00000 INR = 0.02218 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / لياف بلغاري
1 INR0.02218 BGN
5 INR0.11092 BGN
10 INR0.22184 BGN
20 INR0.44368 BGN
50 INR1.10919 BGN
100 INR2.21839 BGN
250 INR5.54597 BGN
500 INR11.09195 BGN
1000 INR22.18390 BGN
2000 INR44.36780 BGN
5000 INR110.91950 BGN
10000 INR221.83900 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الروبية الهندية
1 BGN45.07770 INR
5 BGN225.38850 INR
10 BGN450.77700 INR
20 BGN901.55400 INR
50 BGN2253.88500 INR
100 BGN4507.77000 INR
250 BGN11269.42500 INR
500 BGN22538.85000 INR
1000 BGN45077.70000 INR
2000 BGN90155.40000 INR
5000 BGN225388.50000 INR
10000 BGN450777.00000 INR