دولار هونغ كونغ إلى ليف بلغاري

تحويل HKD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
234.99 bgn

1.00000 HKD = 0.23499 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
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HKD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لياف بلغاري
100 HKD23.49900 BGN
200 HKD46.99800 BGN
300 HKD70.49700 BGN
500 HKD117.49500 BGN
1000 HKD234.99000 BGN
2000 HKD469.98000 BGN
2500 HKD587.47500 BGN
3000 HKD704.97000 BGN
4000 HKD939.96000 BGN
5000 HKD1174.95000 BGN
10000 HKD2349.90000 BGN
20000 HKD4699.80000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار هونغ كونغ
1 BGN4.25551 HKD
5 BGN21.27755 HKD
10 BGN42.55510 HKD
20 BGN85.11020 HKD
50 BGN212.77550 HKD
100 BGN425.55100 HKD
250 BGN1063.87750 HKD
500 BGN2127.75500 HKD
1000 BGN4255.51000 HKD
2000 BGN8511.02000 HKD
5000 BGN21277.55000 HKD
10000 BGN42555.10000 HKD