جنيه إسترليني إلى ليف بلغاري

تحويل GBP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٬٢٦٥٫٠٤ bgn

1.00000 GBP = 2.26504 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:46 UTC
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GBP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063388.17421.433811.655590.9573518.2073
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917321.1085621.0858
1USD0.940450.812084182.9251.348451.557030.9003517.1234
1INR0.01134120.009792990.012059110.01626110.01877630.01085740.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / لياف بلغاري
1 GBP2.26504 BGN
5 GBP11.32520 BGN
10 GBP22.65040 BGN
20 GBP45.30080 BGN
50 GBP113.25200 BGN
100 GBP226.50400 BGN
250 GBP566.26000 BGN
500 GBP1132.52000 BGN
1000 GBP2265.04000 BGN
2000 GBP4530.08000 BGN
5000 GBP11325.20000 BGN
10000 GBP22650.40000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه استرليني
1 BGN0.44149 GBP
5 BGN2.20747 GBP
10 BGN4.41494 GBP
20 BGN8.82988 GBP
50 BGN22.07470 GBP
100 BGN44.14940 GBP
250 BGN110.37350 GBP
500 BGN220.74700 GBP
1000 BGN441.49400 GBP
2000 BGN882.98800 GBP
5000 BGN2207.47000 GBP
10000 BGN4414.94000 GBP