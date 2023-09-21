يورو إلى ليف بلغاري

تحويل EUR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
1955.58 bgn

1.00000 EUR = 1.95558 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

EUR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / لياف بلغاري
1 EUR1.95558 BGN
5 EUR9.77790 BGN
10 EUR19.55580 BGN
20 EUR39.11160 BGN
50 EUR97.77900 BGN
100 EUR195.55800 BGN
250 EUR488.89500 BGN
500 EUR977.79000 BGN
1000 EUR1955.58000 BGN
2000 EUR3911.16000 BGN
5000 EUR9777.90000 BGN
10000 EUR19555.80000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / اليورو
1 BGN0.51136 EUR
5 BGN2.55679 EUR
10 BGN5.11358 EUR
20 BGN10.22716 EUR
50 BGN25.56790 EUR
100 BGN51.13580 EUR
250 BGN127.83950 EUR
500 BGN255.67900 EUR
1000 BGN511.35800 EUR
2000 BGN1022.71600 EUR
5000 BGN2556.79000 EUR
10000 BGN5113.58000 EUR