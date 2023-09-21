دولار أمريكي إلى ليف بلغاري

تحويل USD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٨٣٩٫٦٠ bgn

1.00000 USD = 1.83960 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:14 UTC
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USD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / لياف بلغاري
1 USD1.83960 BGN
5 USD9.19800 BGN
10 USD18.39600 BGN
20 USD36.79200 BGN
50 USD91.98000 BGN
100 USD183.96000 BGN
250 USD459.90000 BGN
500 USD919.80000 BGN
1000 USD1839.60000 BGN
2000 USD3679.20000 BGN
5000 USD9198.00000 BGN
10000 USD18396.00000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار أمريكي
1 BGN0.54360 USD
5 BGN2.71798 USD
10 BGN5.43596 USD
20 BGN10.87192 USD
50 BGN27.17980 USD
100 BGN54.35960 USD
250 BGN135.89900 USD
500 BGN271.79800 USD
1000 BGN543.59600 USD
2000 BGN1087.19200 USD
5000 BGN2717.98000 USD
10000 BGN5435.96000 USD