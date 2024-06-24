تحويل USD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

10 دولار أمريكي إلى ليف بلغاري

10 usd
18.30 bgn

$1.000 USD = лв1.830 BGN

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.360.98116.69810.6830.5775.29913.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / لياف بلغاري
1 USD١٫٨٢٩٥٥ BGN
5 USD٩٫١٤٧٧٥ BGN
10 USD١٨٫٢٩٥٥٠ BGN
20 USD٣٦٫٥٩١٠٠ BGN
50 USD٩١٫٤٧٧٥٠ BGN
100 USD١٨٢٫٩٥٥٠٠ BGN
250 USD٤٥٧٫٣٨٧٥٠ BGN
500 USD٩١٤٫٧٧٥٠٠ BGN
1000 USD١٬٨٢٩٫٥٥٠٠٠ BGN
2000 USD٣٬٦٥٩٫١٠٠٠٠ BGN
5000 USD٩٬١٤٧٫٧٥٠٠٠ BGN
10000 USD١٨٬٢٩٥٫٥٠٠٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار أمريكي
1 BGN٠٫٥٤٦٥٨ USD
5 BGN٢٫٧٣٢٩١ USD
10 BGN٥٫٤٦٥٨٢ USD
20 BGN١٠٫٩٣١٦٤ USD
50 BGN٢٧٫٣٢٩١٠ USD
100 BGN٥٤٫٦٥٨٢٠ USD
250 BGN١٣٦٫٦٤٥٥٠ USD
500 BGN٢٧٣٫٢٩١٠٠ USD
1000 BGN٥٤٦٫٥٨٢٠٠ USD
2000 BGN١٬٠٩٣٫١٦٤٠٠ USD
5000 BGN٢٬٧٣٢٫٩١٠٠٠ USD
10000 BGN٥٬٤٦٥٫٨٢٠٠٠ USD