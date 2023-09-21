فرنك سويسري إلى ليف بلغاري

تحويل CHF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢٬٠٤٣٫٠٧ bgn

1.00000 CHF = 2.04307 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / لياف بلغاري
1 CHF2.04307 BGN
5 CHF10.21535 BGN
10 CHF20.43070 BGN
20 CHF40.86140 BGN
50 CHF102.15350 BGN
100 CHF204.30700 BGN
250 CHF510.76750 BGN
500 CHF1021.53500 BGN
1000 CHF2043.07000 BGN
2000 CHF4086.14000 BGN
5000 CHF10215.35000 BGN
10000 CHF20430.70000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الفرنك السويسري
1 BGN0.48946 CHF
5 BGN2.44730 CHF
10 BGN4.89460 CHF
20 BGN9.78920 CHF
50 BGN24.47300 CHF
100 BGN48.94600 CHF
250 BGN122.36500 CHF
500 BGN244.73000 CHF
1000 BGN489.46000 CHF
2000 BGN978.92000 CHF
5000 BGN2447.30000 CHF
10000 BGN4894.60000 CHF