İsviçre frangından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile CHF → BGN çevirin

1.000 chf
2.010,28 bgn

1,000 CHF = 2,010 BGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

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İsviçre frangından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bulgar Levası
1 CHF2,01028 BGN
5 CHF10,05140 BGN
10 CHF20,10280 BGN
20 CHF40,20560 BGN
50 CHF100,51400 BGN
100 CHF201,02800 BGN
250 CHF502,57000 BGN
500 CHF1.005,14000 BGN
1000 CHF2.010,28000 BGN
2000 CHF4.020,56000 BGN
5000 CHF10.051,40000 BGN
10000 CHF20.102,80000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / İsviçre Frangı
1 BGN0,49744 CHF
5 BGN2,48722 CHF
10 BGN4,97443 CHF
20 BGN9,94886 CHF
50 BGN24,87215 CHF
100 BGN49,74430 CHF
250 BGN124,36075 CHF
500 BGN248,72150 CHF
1000 BGN497,44300 CHF
2000 BGN994,88600 CHF
5000 BGN2.487,21500 CHF
10000 BGN4.974,43000 CHF