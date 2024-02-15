Singapur dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SGD → BGN çevirin

1.000 sgd
1.349,57 bgn

1.00000 SGD = 1.34957 BGN

20:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79380882.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.0000594280.00009813260.00005080930.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.0770516827.111.651280.85494589.39057.747875.15045
1 AUD0.6522510190.30.60558910.51776154.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bulgar Levası
1 SGD1.34957 BGN
5 SGD6.74785 BGN
10 SGD13.49570 BGN
20 SGD26.99140 BGN
50 SGD67.47850 BGN
100 SGD134.95700 BGN
250 SGD337.39250 BGN
500 SGD674.78500 BGN
1000 SGD1349.57000 BGN
2000 SGD2699.14000 BGN
5000 SGD6747.85000 BGN
10000 SGD13495.70000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Singapur Doları
1 BGN0.74098 SGD
5 BGN3.70488 SGD
10 BGN7.40976 SGD
20 BGN14.81952 SGD
50 BGN37.04880 SGD
100 BGN74.09760 SGD
250 BGN185.24400 SGD
500 BGN370.48800 SGD
1000 BGN740.97600 SGD
2000 BGN1481.95200 SGD
5000 BGN3704.88000 SGD
10000 BGN7409.76000 SGD