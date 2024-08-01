bin Bulgar levasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile BGN → SGD çevirin

1.000 bgn
739,55 sgd

1,000лв BGN = 0,7396S$ SGD

00:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74930,7494
Düşük0,73960,7396
Ortalama0,74660,7458
Değişim-0.75%-0.40%
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1 BGN → SGD istatistikleri

BGN → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7493, en düşük 0,7396 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7466 oldu. BGN → SGD kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

BGN → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7494, en düşük 0,7396 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7458 oldu. BGN → SGD kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3360,77818,227
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,731
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,846
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,2

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Singapur Doları
1 BGN0,73955 SGD
5 BGN3,69777 SGD
10 BGN7,39553 SGD
20 BGN14,79106 SGD
50 BGN36,97765 SGD
100 BGN73,95530 SGD
250 BGN184,88825 SGD
500 BGN369,77650 SGD
1000 BGN739,55300 SGD
2000 BGN1.479,10600 SGD
5000 BGN3.697,76500 SGD
10000 BGN7.395,53000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Bulgar Levası
1 SGD1,35217 BGN
5 SGD6,76085 BGN
10 SGD13,52170 BGN
20 SGD27,04340 BGN
50 SGD67,60850 BGN
100 SGD135,21700 BGN
250 SGD338,04250 BGN
500 SGD676,08500 BGN
1000 SGD1.352,17000 BGN
2000 SGD2.704,34000 BGN
5000 SGD6.760,85000 BGN
10000 SGD13.521,70000 BGN