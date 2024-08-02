10 Singapur dolarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile SGD → BGN çevirin

10 sgd
13,51 bgn

1,000S$ SGD = 1,351лв BGN

18:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,35211,3521
Düşük1,33461,3344
Ortalama1,33971,3409
Değişim0.85%0.30%
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1 SGD → BGN istatistikleri

SGD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3521, en düşük 1,3346 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3397 oldu. SGD → BGN kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

SGD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3521, en düşük 1,3344 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3409 oldu. SGD → BGN kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,787,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6740,85291,4217,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6044,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bulgar Levası
1 SGD1,35082 BGN
5 SGD6,75410 BGN
10 SGD13,50820 BGN
20 SGD27,01640 BGN
50 SGD67,54100 BGN
100 SGD135,08200 BGN
250 SGD337,70500 BGN
500 SGD675,41000 BGN
1000 SGD1.350,82000 BGN
2000 SGD2.701,64000 BGN
5000 SGD6.754,10000 BGN
10000 SGD13.508,20000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Singapur Doları
1 BGN0,74029 SGD
5 BGN3,70146 SGD
10 BGN7,40292 SGD
20 BGN14,80584 SGD
50 BGN37,01460 SGD
100 BGN74,02920 SGD
250 BGN185,07300 SGD
500 BGN370,14600 SGD
1000 BGN740,29200 SGD
2000 BGN1.480,58400 SGD
5000 BGN3.701,46000 SGD
10000 BGN7.402,92000 SGD