Endonezya rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile IDR → BGN çevirin

1.000.000 idr
116,75 bgn

1.00000 IDR = 0.00012 BGN

06:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.010.93211.34751.541191.354450.795837.8186
1 INR0.012046710.01122870.0162330.01856630.01631670.009587160.0941887
1 EUR1.0728589.057311.445671.653461.453120.853778.38819
1 SGD0.74211561.6030.69172311.143741.005160.5905975.8023

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Endonezya rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bulgar Levası
1 IDR0.00012 BGN
5 IDR0.00058 BGN
10 IDR0.00117 BGN
20 IDR0.00233 BGN
50 IDR0.00584 BGN
100 IDR0.01167 BGN
250 IDR0.02919 BGN
500 IDR0.05837 BGN
1000 IDR0.11675 BGN
2000 IDR0.23349 BGN
5000 IDR0.58373 BGN
10000 IDR1.16746 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Endonezya Rupisi
1 BGN8565.59000 IDR
5 BGN42827.95000 IDR
10 BGN85655.90000 IDR
20 BGN171311.80000 IDR
50 BGN428279.50000 IDR
100 BGN856559.00000 IDR
250 BGN2141397.50000 IDR
500 BGN4282795.00000 IDR
1000 BGN8565590.00000 IDR
2000 BGN17131180.00000 IDR
5000 BGN42827950.00000 IDR
10000 BGN85655900.00000 IDR