Danimarka kronundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile DKK → BGN çevirin

1.000 dkk
262,16 bgn

1,000 DKK = 0,2622 BGN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,06411,5850,855295,6071,64711,60388,969
1 USD0,94110,8870,803277,81,54710,90483,609
1 SEK0,0860,09210,07425,5180,1421,0027,68
1 GBP1,171,24513,5541345,8611,92713,575104,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Danimarka kronundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DKK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DKK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Danimarka kronu için en iyi döviz çiftleri

DKK → EUR

DKK → USD

DKK → SEK

DKK → GBP

DKK → PKR

DKK → AUD

DKK → NOK

DKK → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Bulgar Levası
1 DKK0,26216 BGN
5 DKK1,31079 BGN
10 DKK2,62158 BGN
20 DKK5,24316 BGN
50 DKK13,10790 BGN
100 DKK26,21580 BGN
250 DKK65,53950 BGN
500 DKK131,07900 BGN
1000 DKK262,15800 BGN
2000 DKK524,31600 BGN
5000 DKK1.310,79000 BGN
10000 DKK2.621,58000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Danimarka Kronu
1 BGN3,81450 DKK
5 BGN19,07250 DKK
10 BGN38,14500 DKK
20 BGN76,29000 DKK
50 BGN190,72500 DKK
100 BGN381,45000 DKK
250 BGN953,62500 DKK
500 BGN1.907,25000 DKK
1000 BGN3.814,50000 DKK
2000 BGN7.629,00000 DKK
5000 BGN19.072,50000 DKK
10000 BGN38.145,00000 DKK