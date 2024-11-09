Датские кроны в болгарские левы

Сконвертируйте DKK в BGN по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = лв0,2622 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 DKK в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26310,2631
Низкий0,26180,2618
В среднем0,26220,2622
Изменение0.02%0.12%
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Соотношение 1 DKK к BGN

За последние 30 дней максимальный курс DKK к BGN составил 0,2631, а минимальный — 0,2618. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BGN в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к BGN составил 0,2631, а минимальный — 0,2618. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2622. Изменение курса DKK к BGN в процентном соотношении составило 0.12.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в SEK

DKK в GBP

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DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Болгарский Лев
1 DKK0,26224 BGN
5 DKK1,31122 BGN
10 DKK2,62243 BGN
20 DKK5,24486 BGN
50 DKK13,11215 BGN
100 DKK26,22430 BGN
250 DKK65,56075 BGN
500 DKK131,12150 BGN
1000 DKK262,24300 BGN
2000 DKK524,48600 BGN
5000 DKK1 311,21500 BGN
10000 DKK2 622,43000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Датская крона
1 BGN3,81326 DKK
5 BGN19,06630 DKK
10 BGN38,13260 DKK
20 BGN76,26520 DKK
50 BGN190,66300 DKK
100 BGN381,32600 DKK
250 BGN953,31500 DKK
500 BGN1 906,63000 DKK
1000 BGN3 813,26000 DKK
2000 BGN7 626,52000 DKK
5000 BGN19 066,30000 DKK
10000 BGN38 132,60000 DKK