1 датская крона в болгарские левы

Сконвертируйте DKK в BGN по реальному обменному курсу

1 dkk
0,26 bgn

1.00000 DKK = 0.26236 BGN

Среднерыночный курс в 21:56
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.0785511.32010.85383300.9691.6547311.45289.5194
1 USD0.92715110.49540.791296279.051.5342110.617782.9998
1 SEK0.08833820.095279610.07542626.58780.146181.011657.90821
1 GBP1.171191.2637513.2581352.6491.9388613.4125104.891

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Болгарский Лев
1 DKK0.26236 BGN
5 DKK1.31182 BGN
10 DKK2.62363 BGN
20 DKK5.24726 BGN
50 DKK13.11815 BGN
100 DKK26.23630 BGN
250 DKK65.59075 BGN
500 DKK131.18150 BGN
1000 DKK262.36300 BGN
2000 DKK524.72600 BGN
5000 DKK1311.81500 BGN
10000 DKK2623.63000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Датская крона
1 BGN3.81151 DKK
5 BGN19.05755 DKK
10 BGN38.11510 DKK
20 BGN76.23020 DKK
50 BGN190.57550 DKK
100 BGN381.15100 DKK
250 BGN952.87750 DKK
500 BGN1905.75500 DKK
1000 BGN3811.51000 DKK
2000 BGN7623.02000 DKK
5000 BGN19057.55000 DKK
10000 BGN38115.10000 DKK