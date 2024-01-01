История обменного курса датская крона–болгарские левы

Обменный курс датские кроны/болгарские левы сейчас составляет 0,262, отражая изменение в размере 0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.045% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/болгарские левы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,264, и минимумом, равным 0,262, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.454%.