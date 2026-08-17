سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.261621 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.261736 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.261546 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.044%.