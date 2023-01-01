كروني نرويجي (NOK)

والكرون النرويجي هو العملة الحصرية للنرويج وأقاليمها المستقلة. والكرون النرويجي من بين العملات العشرين الأكثر تداول في العالم. يتم تداولها عادة باليورو. تعتبر الكرون عملة ورقية.