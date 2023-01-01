كروني نرويجي (NOK)
والكرون النرويجي هو العملة الحصرية للنرويج وأقاليمها المستقلة. والكرون النرويجي من بين العملات العشرين الأكثر تداول في العالم. يتم تداولها عادة باليورو. تعتبر الكرون عملة ورقية.
اسم العملة
كروني نرويجي
رمز العملة
kr
سعر الصرف NOK
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|SEK
|KRW
|PLN
|DKK
|من NOK
|0.09260
|0.08700
|7.67902
|0.07514
|1.03316
|123.65100
|0.40124
|0.64833
|إلى NOK
|10.79890
|11.49490
|0.13023
|13.30810
|0.96790
|0.00809
|2.49228
|1.54242
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.