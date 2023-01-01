كروني نرويجي (NOK)

والكرون النرويجي هو العملة الحصرية للنرويج وأقاليمها المستقلة. والكرون النرويجي من بين العملات العشرين الأكثر تداول في العالم. يتم تداولها عادة باليورو. تعتبر الكرون عملة ورقية.

اسم العملة

كروني نرويجي

رمز العملة

kr

سعر الصرف NOK

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
من NOK0.092600.087007.679020.075141.03316123.651000.401240.64833
إلى NOK10.7989011.494900.1302313.308100.967900.008092.492281.54242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف كرونة نروجية