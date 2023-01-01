كرونة نروجية إلى دينار جزائري

تحويل NOK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٢٬٧٣٠٫١٠ dzd

1.00000 NOK = 12.73010 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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NOK إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Algerian Dinar
1 NOK12.73010 DZD
5 NOK63.65050 DZD
10 NOK127.30100 DZD
20 NOK254.60200 DZD
50 NOK636.50500 DZD
100 NOK1273.01000 DZD
250 NOK3182.52500 DZD
500 NOK6365.05000 DZD
1000 NOK12730.10000 DZD
2000 NOK25460.20000 DZD
5000 NOK63650.50000 DZD
10000 NOK127301.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / كروني نرويجي
1 DZD0.07855 NOK
5 DZD0.39277 NOK
10 DZD0.78554 NOK
20 DZD1.57108 NOK
50 DZD3.92771 NOK
100 DZD7.85541 NOK
250 DZD19.63853 NOK
500 DZD39.27705 NOK
1000 DZD78.55410 NOK
2000 DZD157.10820 NOK
5000 DZD392.77050 NOK
10000 DZD785.54100 NOK