دولار هونغ كونغ إلى دينار جزائري

تحويل HKD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٧٬٥٦٠٫٧٠ dzd

1.00000 HKD = 17.56070 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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HKD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.50571.436971.661980.963918.327
1GBP1.1528711.2272102.0331.65661.9161.1112521.1281
1USD0.93940.814863183.1431.34991.561280.905517.2165
1INR0.01129870.009800740.012027510.01623590.01877830.01089090.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Algerian Dinar
100 HKD1756.07000 DZD
200 HKD3512.14000 DZD
300 HKD5268.21000 DZD
500 HKD8780.35000 DZD
1000 HKD17560.70000 DZD
2000 HKD35121.40000 DZD
2500 HKD43901.75000 DZD
3000 HKD52682.10000 DZD
4000 HKD70242.80000 DZD
5000 HKD87803.50000 DZD
10000 HKD175607.00000 DZD
20000 HKD351214.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار هونغ كونغ
1 DZD0.05695 HKD
5 DZD0.28473 HKD
10 DZD0.56946 HKD
20 DZD1.13891 HKD
50 DZD2.84728 HKD
100 DZD5.69455 HKD
250 DZD14.23638 HKD
500 DZD28.47275 HKD
1000 DZD56.94550 HKD
2000 DZD113.89100 HKD
5000 DZD284.72750 HKD
10000 DZD569.45500 HKD