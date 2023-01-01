روبية هندية إلى دينار جزائري

تحويل INR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٦٬٥٢١٫٩٠ dzd

1.00000 INR = 1.65219 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:59 UTC
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INR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0631588.16171.433711.655090.9572518.2129
1GBP1.1580111.23115102.0931.660271.916631.1085121.091
1USD0.940650.812249182.9251.348551.556780.9004517.1311
1INR0.01134280.009794980.012059110.01626230.01877340.01085860.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Algerian Dinar
1 INR1.65219 DZD
5 INR8.26095 DZD
10 INR16.52190 DZD
20 INR33.04380 DZD
50 INR82.60950 DZD
100 INR165.21900 DZD
250 INR413.04750 DZD
500 INR826.09500 DZD
1000 INR1652.19000 DZD
2000 INR3304.38000 DZD
5000 INR8260.95000 DZD
10000 INR16521.90000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الروبية الهندية
1 DZD0.60526 INR
5 DZD3.02629 INR
10 DZD6.05257 INR
20 DZD12.10514 INR
50 DZD30.26285 INR
100 DZD60.52570 INR
250 DZD151.31425 INR
500 DZD302.62850 INR
1000 DZD605.25700 INR
2000 DZD1210.51400 INR
5000 DZD3026.28500 INR
10000 DZD6052.57000 INR