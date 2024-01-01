ليرة تركية إلى دينار جزائري

تحويل TRY إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
3,883.51 dzd

TL1.000 TRY = دج3.884 DZD

Mid-market exchange rate at 01:34
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TRY إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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DZD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3453.67348.696
1 EUR1.11810.843311.96493.8191.5034.10554.43
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Algerian Dinar
1 TRY٣٫٨٨٣٥١ DZD
5 TRY١٩٫٤١٧٥٥ DZD
10 TRY٣٨٫٨٣٥١٠ DZD
20 TRY٧٧٫٦٧٠٢٠ DZD
50 TRY١٩٤٫١٧٥٥٠ DZD
100 TRY٣٨٨٫٣٥١٠٠ DZD
250 TRY٩٧٠٫٨٧٧٥٠ DZD
500 TRY١٬٩٤١٫٧٥٥٠٠ DZD
1000 TRY٣٬٨٨٣٫٥١٠٠٠ DZD
2000 TRY٧٬٧٦٧٫٠٢٠٠٠ DZD
5000 TRY١٩٬٤١٧٫٥٥٠٠٠ DZD
10000 TRY٣٨٬٨٣٥٫١٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / ليرة تركية
1 DZD٠٫٢٥٧٥٠ TRY
5 DZD١٫٢٨٧٤٩ TRY
10 DZD٢٫٥٧٤٩٩ TRY
20 DZD٥٫١٤٩٩٨ TRY
50 DZD١٢٫٨٧٤٩٥ TRY
100 DZD٢٥٫٧٤٩٩٠ TRY
250 DZD٦٤٫٣٧٤٧٥ TRY
500 DZD١٢٨٫٧٤٩٥٠ TRY
1000 DZD٢٥٧٫٤٩٩٠٠ TRY
2000 DZD٥١٤٫٩٩٨٠٠ TRY
5000 DZD١٬٢٨٧٫٤٩٥٠٠ TRY
10000 DZD٢٬٥٧٤٫٩٩٠٠٠ TRY