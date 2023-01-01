رينغيت ماليزي إلى دينار جزائري

تحويل MYR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
29278.10 dzd

1.00000 MYR = 29.27810 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:53 UTC
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MYR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Algerian Dinar
1 MYR29.27810 DZD
5 MYR146.39050 DZD
10 MYR292.78100 DZD
20 MYR585.56200 DZD
50 MYR1463.90500 DZD
100 MYR2927.81000 DZD
250 MYR7319.52500 DZD
500 MYR14639.05000 DZD
1000 MYR29278.10000 DZD
2000 MYR58556.20000 DZD
5000 MYR146390.50000 DZD
10000 MYR292781.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / رينغيت ماليزي
1 DZD0.03416 MYR
5 DZD0.17078 MYR
10 DZD0.34155 MYR
20 DZD0.68311 MYR
50 DZD1.70776 MYR
100 DZD3.41553 MYR
250 DZD8.53882 MYR
500 DZD17.07765 MYR
1000 DZD34.15530 MYR
2000 DZD68.31060 MYR
5000 DZD170.77650 MYR
10000 DZD341.55300 MYR