دولار نيوزيلندي إلى دينار جزائري

تحويل NZD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٨١٬٣١٣٫٩٠ dzd

1.00000 NZD = 81.31390 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Algerian Dinar
1 NZD81.31390 DZD
5 NZD406.56950 DZD
10 NZD813.13900 DZD
20 NZD1626.27800 DZD
50 NZD4065.69500 DZD
100 NZD8131.39000 DZD
250 NZD20328.47500 DZD
500 NZD40656.95000 DZD
1000 NZD81313.90000 DZD
2000 NZD162627.80000 DZD
5000 NZD406569.50000 DZD
10000 NZD813139.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار نيوزيلندي
1 DZD0.01230 NZD
5 DZD0.06149 NZD
10 DZD0.12298 NZD
20 DZD0.24596 NZD
50 DZD0.61490 NZD
100 DZD1.22980 NZD
250 DZD3.07450 NZD
500 DZD6.14900 NZD
1000 DZD12.29800 NZD
2000 DZD24.59600 NZD
5000 DZD61.49000 NZD
10000 DZD122.98000 NZD