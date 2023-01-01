روبية إندونيسية إلى دينار جزائري

تحويل IDR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
8933.79 dzd

1.00000 IDR = 0.00893 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Algerian Dinar
1 IDR0.00893 DZD
5 IDR0.04467 DZD
10 IDR0.08934 DZD
20 IDR0.17868 DZD
50 IDR0.44669 DZD
100 IDR0.89338 DZD
250 IDR2.23345 DZD
500 IDR4.46690 DZD
1000 IDR8.93379 DZD
2000 IDR17.86758 DZD
5000 IDR44.66895 DZD
10000 IDR89.33790 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الروبية الإندونيسية
1 DZD111.93500 IDR
5 DZD559.67500 IDR
10 DZD1119.35000 IDR
20 DZD2238.70000 IDR
50 DZD5596.75000 IDR
100 DZD11193.50000 IDR
250 DZD27983.75000 IDR
500 DZD55967.50000 IDR
1000 DZD111935.00000 IDR
2000 DZD223870.00000 IDR
5000 DZD559675.00000 IDR
10000 DZD1119350.00000 IDR