فرنك سويسري إلى دينار جزائري

تحويل CHF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
152282 dzd

1.00000 CHF = 152.28200 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:10 UTC
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CHF إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434661.656880.9573518.2235
1GBP1.1581411.23235102.1931.661581.918951.1087521.1058
1USD0.93980.811458182.9251.34831.557150.899717.1265
1INR0.01133320.009785440.012059110.01625930.01877780.01084960.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Algerian Dinar
1 CHF152.28200 DZD
5 CHF761.41000 DZD
10 CHF1522.82000 DZD
20 CHF3045.64000 DZD
50 CHF7614.10000 DZD
100 CHF15228.20000 DZD
250 CHF38070.50000 DZD
500 CHF76141.00000 DZD
1000 CHF152282.00000 DZD
2000 CHF304564.00000 DZD
5000 CHF761410.00000 DZD
10000 CHF1522820.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الفرنك السويسري
1 DZD0.00657 CHF
5 DZD0.03283 CHF
10 DZD0.06567 CHF
20 DZD0.13134 CHF
50 DZD0.32834 CHF
100 DZD0.65668 CHF
250 DZD1.64169 CHF
500 DZD3.28338 CHF
1000 DZD6.56677 CHF
2000 DZD13.13354 CHF
5000 DZD32.83385 CHF
10000 DZD65.66770 CHF