250 فرنك سويسري إلى دينار جزائري

تحويل CHF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ chf
٣٨٬٤٦٠٫٢٥ dzd

1.00000 CHF = 153.84100 DZD

Mid-market exchange rate at 09:52
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.928050.79633783.37951.358151.51378144.2551.62694
1 EUR1.077510.858189.84141.463411.63109155.4351.75303
1 GBP1.255751.165371104.7041.70551.90092181.1482.04303
1 INR0.01199340.01113070.0095507510.01628880.01815521.73010.0195125

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Algerian Dinar
1 CHF153.84100 DZD
5 CHF769.20500 DZD
10 CHF1538.41000 DZD
20 CHF3076.82000 DZD
50 CHF7692.05000 DZD
100 CHF15384.10000 DZD
250 CHF38460.25000 DZD
500 CHF76920.50000 DZD
1000 CHF153841.00000 DZD
2000 CHF307682.00000 DZD
5000 CHF769205.00000 DZD
10000 CHF1538410.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الفرنك السويسري
1 DZD0.00650 CHF
5 DZD0.03250 CHF
10 DZD0.06500 CHF
20 DZD0.13000 CHF
50 DZD0.32501 CHF
100 DZD0.65002 CHF
250 DZD1.62506 CHF
500 DZD3.25012 CHF
1000 DZD6.50023 CHF
2000 DZD13.00046 CHF
5000 DZD32.50115 CHF
10000 DZD65.00230 CHF