1 فرنك سويسري إلى دينار جزائري

تحويل CHF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
١٥٣٫٥٧ dzd

1.00000 CHF = 153.56700 DZD

Mid-market exchange rate at 09:51
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.928050.7962183.37751.358151.51378144.2551.62707
1 EUR1.077510.8579589.83931.463411.63109155.4351.75317
1 GBP1.255951.165571104.7181.705771.90123181.1772.04352
1 INR0.01199360.0111310.0095494610.01628920.01815571.730140.0195146

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Algerian Dinar
1 CHF153.56700 DZD
5 CHF767.83500 DZD
10 CHF1535.67000 DZD
20 CHF3071.34000 DZD
50 CHF7678.35000 DZD
100 CHF15356.70000 DZD
250 CHF38391.75000 DZD
500 CHF76783.50000 DZD
1000 CHF153567.00000 DZD
2000 CHF307134.00000 DZD
5000 CHF767835.00000 DZD
10000 CHF1535670.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الفرنك السويسري
1 DZD0.00651 CHF
5 DZD0.03256 CHF
10 DZD0.06512 CHF
20 DZD0.13024 CHF
50 DZD0.32559 CHF
100 DZD0.65118 CHF
250 DZD1.62796 CHF
500 DZD3.25591 CHF
1000 DZD6.51183 CHF
2000 DZD13.02366 CHF
5000 DZD32.55915 CHF
10000 DZD65.11830 CHF