فورنت مجري إلى دينار جزائري

تحويل HUF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
3772.43 dzd

1.00000 HUF = 0.37724 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
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HUF إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62891.438921.661370.9641518.3135
1GBP1.1524711.2287102.1471.658381.914761.1111621.1066
1USD0.9380.813868183.13381.34971.558360.904417.178
1INR0.0112830.009789860.012028810.01623530.01874520.01087880.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Algerian Dinar
2000 HUF754.48600 DZD
5000 HUF1886.21500 DZD
10000 HUF3772.43000 DZD
15000 HUF5658.64500 DZD
20000 HUF7544.86000 DZD
30000 HUF11317.29000 DZD
40000 HUF15089.72000 DZD
50000 HUF18862.15000 DZD
60000 HUF22634.58000 DZD
100000 HUF37724.30000 DZD
150000 HUF56586.45000 DZD
200000 HUF75448.60000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Hungarian Forint
1 DZD2.65081 HUF
5 DZD13.25405 HUF
10 DZD26.50810 HUF
20 DZD53.01620 HUF
50 DZD132.54050 HUF
100 DZD265.08100 HUF
250 DZD662.70250 HUF
500 DZD1325.40500 HUF
1000 DZD2650.81000 HUF
2000 DZD5301.62000 HUF
5000 DZD13254.05000 HUF
10000 DZD26508.10000 HUF