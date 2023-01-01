يورو إلى دينار جزائري

تحويل EUR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
145782 dzd

1.00000 EUR = 145.78200 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EUR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / Algerian Dinar
1 EUR145.78200 DZD
5 EUR728.91000 DZD
10 EUR1457.82000 DZD
20 EUR2915.64000 DZD
50 EUR7289.10000 DZD
100 EUR14578.20000 DZD
250 EUR36445.50000 DZD
500 EUR72891.00000 DZD
1000 EUR145782.00000 DZD
2000 EUR291564.00000 DZD
5000 EUR728910.00000 DZD
10000 EUR1457820.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / اليورو
1 DZD0.00686 EUR
5 DZD0.03430 EUR
10 DZD0.06860 EUR
20 DZD0.13719 EUR
50 DZD0.34298 EUR
100 DZD0.68595 EUR
250 DZD1.71488 EUR
500 DZD3.42977 EUR
1000 DZD6.85954 EUR
2000 DZD13.71908 EUR
5000 DZD34.29770 EUR
10000 DZD68.59540 EUR