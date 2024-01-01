تحويل EUR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

10 يورو إلى دينار جزائري

10 eur
1,436.84 dzd

€1.000 EUR = دج143.7 DZD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Algerian Dinar
1 EUR١٤٣٫٦٨٤٠٠ DZD
5 EUR٧١٨٫٤٢٠٠٠ DZD
10 EUR١٬٤٣٦٫٨٤٠٠٠ DZD
20 EUR٢٬٨٧٣٫٦٨٠٠٠ DZD
50 EUR٧٬١٨٤٫٢٠٠٠٠ DZD
100 EUR١٤٬٣٦٨٫٤٠٠٠٠ DZD
250 EUR٣٥٬٩٢١٫٠٠٠٠٠ DZD
500 EUR٧١٬٨٤٢٫٠٠٠٠٠ DZD
1000 EUR١٤٣٬٦٨٤٫٠٠٠٠٠ DZD
2000 EUR٢٨٧٬٣٦٨٫٠٠٠٠٠ DZD
5000 EUR٧١٨٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ DZD
10000 EUR١٬٤٣٦٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / اليورو
1 DZD٠٫٠٠٦٩٦ EUR
5 DZD٠٫٠٣٤٨٠ EUR
10 DZD٠٫٠٦٩٦٠ EUR
20 DZD٠٫١٣٩١٩ EUR
50 DZD٠٫٣٤٧٩٩ EUR
100 DZD٠٫٦٩٥٩٧ EUR
250 DZD١٫٧٣٩٩٣ EUR
500 DZD٣٫٤٧٩٨٦ EUR
1000 DZD٦٫٩٥٩٧٢ EUR
2000 DZD١٣٫٩١٩٤٤ EUR
5000 DZD٣٤٫٧٩٨٦٠ EUR
10000 DZD٦٩٫٥٩٧٢٠ EUR