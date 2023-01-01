الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار جزائري

تحويل CZK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٥٩٬٨٣٢٫٧٠ dzd

1.00000 CZK = 5.98327 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Algerian Dinar
1 CZK5.98327 DZD
5 CZK29.91635 DZD
10 CZK59.83270 DZD
20 CZK119.66540 DZD
50 CZK299.16350 DZD
100 CZK598.32700 DZD
250 CZK1495.81750 DZD
500 CZK2991.63500 DZD
1000 CZK5983.27000 DZD
2000 CZK11966.54000 DZD
5000 CZK29916.35000 DZD
10000 CZK59832.70000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 DZD0.16713 CZK
5 DZD0.83566 CZK
10 DZD1.67133 CZK
20 DZD3.34266 CZK
50 DZD8.35665 CZK
100 DZD16.71330 CZK
250 DZD41.78325 CZK
500 DZD83.56650 CZK
1000 DZD167.13300 CZK
2000 DZD334.26600 CZK
5000 DZD835.66500 CZK
10000 DZD1671.33000 CZK