1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار جزائري

تحويل CZK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
5.84 dzd

Kč1.000 CZK = دج5.841 DZD

Mid-market exchange rate at 20:38
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CZK إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.134.30791.74936.7120.946
1 USD0.91510.7831,370.63.9483.93833.5870.865
1 GBP1.1681.27611,749.435.029107.13942.871.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Algerian Dinar
1 CZK٥٫٨٤٠٦٣ DZD
5 CZK٢٩٫٢٠٣١٥ DZD
10 CZK٥٨٫٤٠٦٣٠ DZD
20 CZK١١٦٫٨١٢٦٠ DZD
50 CZK٢٩٢٫٠٣١٥٠ DZD
100 CZK٥٨٤٫٠٦٣٠٠ DZD
250 CZK١٬٤٦٠٫١٥٧٥٠ DZD
500 CZK٢٬٩٢٠٫٣١٥٠٠ DZD
1000 CZK٥٬٨٤٠٫٦٣٠٠٠ DZD
2000 CZK١١٬٦٨١٫٢٦٠٠٠ DZD
5000 CZK٢٩٬٢٠٣٫١٥٠٠٠ DZD
10000 CZK٥٨٬٤٠٦٫٣٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 DZD٠٫١٧١٢٢ CZK
5 DZD٠٫٨٥٦٠٨ CZK
10 DZD١٫٧١٢١٥ CZK
20 DZD٣٫٤٢٤٣٠ CZK
50 DZD٨٫٥٦٠٧٥ CZK
100 DZD١٧٫١٢١٥٠ CZK
250 DZD٤٢٫٨٠٣٧٥ CZK
500 DZD٨٥٫٦٠٧٥٠ CZK
1000 DZD١٧١٫٢١٥٠٠ CZK
2000 DZD٣٤٢٫٤٣٠٠٠ CZK
5000 DZD٨٥٦٫٠٧٥٠٠ CZK
10000 DZD١٬٧١٢٫١٥٠٠٠ CZK